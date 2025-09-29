Раскрыты подробности нападения экс-студента российского техникума на преподавателей

Напавший на преподавателей техникума в Архангельске экс-студент хотел отомстить

Напавший на преподавателей экс-студент техникума в Архангельске хотел отомстить им после отчисления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, молодого человека не так давно отчислили со второго курса, из-за чего он решил ворваться в учебное заведение с ножом. Ранения получили завуч, она же преподаватель русского языка и литературы, а также социальный педагог и один из студентов.

Напавшего задержали, в этом помогли учащиеся.

О нападении на техникум стало известно ранее 29 сентября. Возбуждено уголовное дело.