Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 29 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения экс-студента российского техникума на преподавателей

Напавший на преподавателей техникума в Архангельске экс-студент хотел отомстить
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Напавший на преподавателей экс-студент техникума в Архангельске хотел отомстить им после отчисления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, молодого человека не так давно отчислили со второго курса, из-за чего он решил ворваться в учебное заведение с ножом. Ранения получили завуч, она же преподаватель русского языка и литературы, а также социальный педагог и один из студентов.

Напавшего задержали, в этом помогли учащиеся.

О нападении на техникум стало известно ранее 29 сентября. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

    Медведев допустил войну России с Европой

    Россиянам посоветовали кроссовер для зимы. Чем он поразит автолюбителей?

    Реклама

    На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

    Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

    В России захотели учредить День Защитницы Отечества

    Силуанов оценил поступления в бюджет от налога на игорный бизнес

    В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

    Названа цель напавшего с ножом на российский техникум бывшего студента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости