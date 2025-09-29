Силовые структуры
11:05, 29 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыт грозящий экс-студенту российского техникума срок за нападение на преподавателей

На напавшего на работников экс-студента техникума в Архангельске завели дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Архангельске возбудили дело против бывшего студента Архангельского техникума строительства и экономики, напавшего с ножом на преподавателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дело возбуждено по статье о покушении на двух и более человек. Экс-студенту грозит до 15 лет колонии.

По данным канала, 18-летний юноша сначала напал на преподавателя русского языка. Тогда его попытался остановить социальный педагог, но она также получила ножевое ранение. Кроме того, ранен студент. Напавшего задержали, в этом помогли учащиеся.

О нападении на техникум стало известно ранее 29 сентября.

