Раскрыт грозящий экс-студенту российского техникума срок за нападение на преподавателей

На напавшего на работников экс-студента техникума в Архангельске завели дело

В Архангельске возбудили дело против бывшего студента Архангельского техникума строительства и экономики, напавшего с ножом на преподавателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дело возбуждено по статье о покушении на двух и более человек. Экс-студенту грозит до 15 лет колонии.

По данным канала, 18-летний юноша сначала напал на преподавателя русского языка. Тогда его попытался остановить социальный педагог, но она также получила ножевое ранение. Кроме того, ранен студент. Напавшего задержали, в этом помогли учащиеся.

О нападении на техникум стало известно ранее 29 сентября.