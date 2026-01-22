Нападение подростка с ножом на российский лицей совпало с похоронами ученицы

Mash: Семиклассник напал на лицей в Нижнекамске в день похорон другой ученицы

Семиклассник напал с ножом на нижнекамский лицей № 37 в день похорон другой ученицы. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, девочка упала с крыши учебного заведения несколько дней назад. Другие ученики полагают, что школьницу могли столкнуть. Прощание с ней должно состояться сегодня.

О нападении школьника на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан) стало известно в четверг, 22 января. Подросток вошел в учебное заведение с ножом, ранил уборщицу и взорвал три петарды. После этого он попытался спрятаться, но его задержали сотрудники силовых структур.

У семиклассника изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки. Возбуждено уголовное дело.

