Силовые структуры
10:41, 22 января 2026Силовые структуры

Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

Mash: У напавшего на лицей в Нижнекамске подростка изъяли нож, маску и петарды
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Сотрудники силовых структур изъяли у напавшего на лицей в Нижнекамске (Татарстан) подростка нож, маску, петарды и тактические перчатки. Данные раскрывает Telegram-канал Mash.

С таким арсеналом юноша пришел в учебное заведение. Он ранил уборщицу ножом, взорвал три петарды и попытался спрятаться. После этого злоумышленника задержали.

О нападении на нижнекамский лицей № 37 стало известно в четверг, 22 января. Пострадавшая работница выжила, ей оказали медицинскую помощь.

Сообщается, что другие ученики во время нападения прятались в закрытых классах.

