Песков назвал условие продолжения СВО

Песков: Если Киев будет отказываться от переговоров, то СВО будет продолжаться

Если Киев будет отказываться от проведения переговоров, то специальная военная операция (СВО) будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине.

По данным Минобороны, целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.