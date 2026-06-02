Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 2 июня 2026Россия

Песков назвал условие продолжения СВО

Песков: Если Киев будет отказываться от переговоров, то СВО будет продолжаться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Если Киев будет отказываться от проведения переговоров, то специальная военная операция (СВО) будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине.

По данным Минобороны, целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также Россия ударила по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян высказался о российских ограничениях

    Погоня за российским подростком на «Жигулях» в стиле GTA попала на видео

    Два японских производителя машин остановят 18 заводов

    Назван простой способ снизить проявления депрессии и тревожности

    ФСБ задержала призывавшего бить по ДНР россиянина

    Российского школьника экстренно госпитализировали во время ЕГЭ на фоне жалоб на очереди

    Парам назвали способы сохранить отношения в совместном отпуске

    Chanan предложит россиянам новый экономичный кроссовер

    Евро не смог серьезно поколебать позиции доллара

    Роль России и Китая в конфликте Ирана с США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok