В российском регионе предотвратили теракт в школе

В Адыгее задержали мигранта, планировавшего теракт в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники ФСБ задержали иностранца, в машине которого было обнаружено десять бутылок с зажигательной смесью, а также флаг международной террористической организации и два ножа. Он планировал совершить нападение на одну из школ в республике.

На допросе задержанный заявил, что это задание он получил от своего зарубежного куратора.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта.