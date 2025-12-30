Реклама

15:42, 30 декабря 2025

В российском регионе предотвратили теракт в школе

В Адыгее задержали мигранта, планировавшего теракт в школе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Адыгее задержали мигранта, планировавшего теракт в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники ФСБ задержали иностранца, в машине которого было обнаружено десять бутылок с зажигательной смесью, а также флаг международной террористической организации и два ножа. Он планировал совершить нападение на одну из школ в республике.

На допросе задержанный заявил, что это задание он получил от своего зарубежного куратора.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта.

