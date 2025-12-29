Россиянин получил 27 лет колонии за участие в подготовке теракта

В Запорожской области мужчина получил 27 лет колонии за подготовку теракта

В Запорожской области мужчина получил 27 лет колонии за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного военного окружного суда.

Как установил суд, с августа по ноябрь 2022 года Артем Малышев находился на территории Запорожской области, где согласился на предложение сотрудника Главного управления разведки Украины вступить и участвовать в террористическом сообществе.

Он должен был осуществлять наблюдение за различным объектами, людьми и организовывать перевозку компонентов самодельных взрывных устройств (СВУ) для приведения их в рабочее состояние перед совершением терактов на территории области.

Организаторы сообщества решили подорвать СВУ для расправы над начальником дорожно-эксплуатационного управления. В конце октября 2022 года Малышев в Мелитополе получил СВУ и спрятал его в сарае на территории своего дома.

В апреле 2023 года он получил инструкцию по приведению СВУ в боевое состояние, а затем наблюдал за машиной пострадавшего. 13 июня он закрепил взрывчатку под днищем автомобиля, детонация должна была произойти после запуска двигателя. Потерпевший обнаружил его и обратился в правоохранительные органы.

5 июля Малышева задержали.

Суд приговорил его к 27 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Он признан виновным по статьям 30, 205 («Подготовка к теракту»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Ранее в результате удара российского FPV-дрона был ликвидирован основатель «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).