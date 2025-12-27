Глава РДК Денис Капустин умер от удара FPV-дрона ВС России

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) умер на запорожском направлении в ночь на субботу, 27 декабря. Информацию об этом подтвердили в организации.

Уточняется, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводится.

Что известно об основателе РДК?

Капустин родом из Москвы. Известно, что его дед Ефим Карпманский, этнический еврей, прошел Великую Отечественную войну. В 2001 году будущий террорист перебрался в Германию, где нашел себе близких по духу друзей — скинхедов. Вместе они совершали нападения на мигрантов из Северной Африки и Турции. Кроме того, Капустин завязал дружбу с футбольными фанатами из Кельна.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Через какое-то время он вернулся на родину и поселился в столичном районе Перово. Здесь он примкнул к фанатам ЦСКА из группировки «Ярославка», подружившись с футбольными ультрас. Вместе они участвовали в массовых драках.

К 2008 году он, занимаясь торговлей одеждой бренда Thor Steinar, накопил около 150 тысяч рублей и открыл свой бренд White Rex (что также было его позывным). Постепенно его одежда стала популярной в ультраправой среде сначала в России, а позже — в Западной Европе.

Как отмечал немецкий исследователь ультраправых движений Роберт Клаус, Капустин стремился создать сеть ультраправых активистов по всему миру и через торговлю своей продукцией активно знакомился с американскими и европейскими неонацистами. В том числе, еще одной площадкой, где будущий глава террористической организации заводил полезные связи, стали бойцовские турниры под брендом White Rex. В одном из них принял участие Максим Марцинкевич, известный также как Тесак.

На Украину Капустин перебрался в 2017 году по приглашению Сергея Коротких (Боцмана), ближайшего друга Марцинкевича. Здесь ему были рады, поскольку в 2014 году он поддержал Майдан, а затем отправлял деньги «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) и батальону «Карпатская сечь». На Украине он также занялся организацией турниров по рукопашному бою, однако спустя год после переезда попался на продаже амфетамина. Вероятно, в этот момент он был завербован украинскими спецслужбами и в 2021 году начал активно работать на них — его покровителем называют главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

РДК был сформирован в 2022 году. В его состав вошли россияне, которые уехали на Украину для участия в боях на стороне Киева

В России Капустина приговорили к пожизненному сроку

В ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию нападения на села в Брянской области. До этого он был заочно арестован по обвинению по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Пресс-конференция проукраинских российских военизированных группировок в Киеве Фото: Thomas Peter / Reuters

Следствие установило, что Капустин организовал и непосредственно участвовал в нападении, которое в начале марта того же года участники террористического РДК совершили на села под Брянском. Жертвами атаки стали двое мирных жителей, еще двое получили ранения.

Кроме того, Капустин пытался совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в 2022 году, однако российские спецслужбы смогли предотвратить преступление.

Известно также, что основатель РДК в том числе был организатором покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. К автомобилю бизнесмена было закреплено самодельное взрывное устройство, однако трагедии удалось избежать.