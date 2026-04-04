Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:20, 4 апреля 2026

Скандал в Европе и угроза пожизненного заключения в России. Дудь пообщался с главарем РДК и послушал про расстрелы мирных граждан

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Интервью российского журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) с лидером воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) вызвало скандал в Молдавии. Об этом пишет портал NewsMaker.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур напомнил, что беседа проходила в центре Mediacor на территории Государственного университета Молдовы (USM). «То, что Дудь снял на территории USM интервью с Капустиным — человеком с неонацистской идеологией, которому запрещен въезд в Евросоюз, — вызывает серьезные вопросы. Присутствие такого человека в государственном учебном заведении Молдовы само по себе проблема», — отметил политик. Он потребовал объяснений от Mediacor и USM.

Материалы по теме:
«Еду воевать за фашистов» Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
«Еду воевать за фашистов»Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
19 июня 2023
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023

Позднее в Mediacor заявили, что центр предоставляет площадку для съемок, не вмешивается в содержание материалов и не несет ответственности за результат. В свою очередь, Министерство образования республики сообщило, что «серьезно относится к любой информации о присутствии в учебных заведениях людей, связанных с экстремистскими идеями или поступками, противоречащими основным ценностям прав человека и образования». В ведомстве запросили разъяснения, при каких обстоятельствах человек попал на территорию университета, соблюдали ли внутренние правила, оценивали ли риски.

Капустин рассказал о расстреле мирных россиян

В том интервью, среди прочего, Капустин объяснил убийство мирных жителей во время вылазки ВСУ в Брянскую область. «Автомобиль несся на полной скорости, мы перегородили дорогу, было очевидно, что они не будут останавливаться, пришлось открыть огонь», — заявил боевик. По его словам, убийство гражданских, которые находились в автомобиле, является «сценарием, который невозможно предусмотреть».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что за этот непредусмотренный сценарий Капустина надо судить и расстрелять.

К нему надо относиться как к платному убийце. Другого отношения нет

Григорий Карасинглава комитета Совета Федерации по международным делам

14 ноября 2024 года Военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Он обвинялся по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, организации террористического сообщества или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, пропаганде терроризма, разбое, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Дудю пригрозили пожизненным

Юрист Лилия Василенко рассказала, что в России Дудю может грозить пожизненное лишение свободы после интервью с Капустиным. По ее словам, сама беседа может быть квалифицирована по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма»), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Если следователи смогут доказать, что интервью использовалось для вербовки новых членов в террористическую организацию, действия журналиста могут переквалифицировать на статью 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Кроме того, подчеркнула Василенко, предоставление площадки для трансляции взглядов противника и информационная поддержка ВСУ в период специальной военной операции могут быть расценены как государственная измена, что также грозит пожизненным сроком. В случае возбуждения дел по нескольким статьям итоговое наказание может составить от 25 до 30 лет либо пожизненное заключение.

Материалы по теме:
«Яды идеально подходят для террора» Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
«Яды идеально подходят для террора»Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
29 января 2025
Атака на брянские села, теракты и амфетамин: что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
Атака на брянские села, теракты и амфетамин:что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
6 марта 2023

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на скандальное интервью. Он поручил Главному следственному управлению ведомства изучить материалы и дать правовую оценку действиям блогера. По мнению следствия, в интервью содержатся «положительные оценки человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Украинский военный рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

    Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

    На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

    План Макрона оказался под вопросом из-за России

    Женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

    Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

    Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok