Скандал в Европе и угроза пожизненного заключения в России. Дудь пообщался с главарем РДК и послушал про расстрелы мирных граждан

Интервью Капустина Дудю вызвало скандал в Молдавии

Интервью российского журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) с лидером воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) вызвало скандал в Молдавии. Об этом пишет портал NewsMaker.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур напомнил, что беседа проходила в центре Mediacor на территории Государственного университета Молдовы (USM). «То, что Дудь снял на территории USM интервью с Капустиным — человеком с неонацистской идеологией, которому запрещен въезд в Евросоюз, — вызывает серьезные вопросы. Присутствие такого человека в государственном учебном заведении Молдовы само по себе проблема», — отметил политик. Он потребовал объяснений от Mediacor и USM.

Позднее в Mediacor заявили, что центр предоставляет площадку для съемок, не вмешивается в содержание материалов и не несет ответственности за результат. В свою очередь, Министерство образования республики сообщило, что «серьезно относится к любой информации о присутствии в учебных заведениях людей, связанных с экстремистскими идеями или поступками, противоречащими основным ценностям прав человека и образования». В ведомстве запросили разъяснения, при каких обстоятельствах человек попал на территорию университета, соблюдали ли внутренние правила, оценивали ли риски.

Капустин рассказал о расстреле мирных россиян

В том интервью, среди прочего, Капустин объяснил убийство мирных жителей во время вылазки ВСУ в Брянскую область. «Автомобиль несся на полной скорости, мы перегородили дорогу, было очевидно, что они не будут останавливаться, пришлось открыть огонь», — заявил боевик. По его словам, убийство гражданских, которые находились в автомобиле, является «сценарием, который невозможно предусмотреть».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что за этот непредусмотренный сценарий Капустина надо судить и расстрелять.

К нему надо относиться как к платному убийце. Другого отношения нет Григорий Карасин глава комитета Совета Федерации по международным делам

14 ноября 2024 года Военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Он обвинялся по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, организации террористического сообщества или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, пропаганде терроризма, разбое, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Дудю пригрозили пожизненным

Юрист Лилия Василенко рассказала, что в России Дудю может грозить пожизненное лишение свободы после интервью с Капустиным. По ее словам, сама беседа может быть квалифицирована по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма»), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Если следователи смогут доказать, что интервью использовалось для вербовки новых членов в террористическую организацию, действия журналиста могут переквалифицировать на статью 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Кроме того, подчеркнула Василенко, предоставление площадки для трансляции взглядов противника и информационная поддержка ВСУ в период специальной военной операции могут быть расценены как государственная измена, что также грозит пожизненным сроком. В случае возбуждения дел по нескольким статьям итоговое наказание может составить от 25 до 30 лет либо пожизненное заключение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на скандальное интервью. Он поручил Главному следственному управлению ведомства изучить материалы и дать правовую оценку действиям блогера. По мнению следствия, в интервью содержатся «положительные оценки человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».