Двух боевиков РДК пожизненно осудили за вторжение в Брянскую область

Суд дал пожизненный срок Капустину и Канахину за вторжение в Брянскую область

Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

По данным агентства, речь идет об основателе РДК Денисе Капустине и актере Кирилле Канахине (они оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В зависимости от роли и степени участия Капустин, Канахин и трое их сообщников обвиняются по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, организации террористического сообщества или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, пропаганде терроризма, разбое, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Ранее прокурор запросил для них пожизненные сроки.

Все пятеро находятся за пределами России.