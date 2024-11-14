Пятерым боевикам РДК запросили пожизненный срок за вторжение в Брянскую область

Прокурор просит пожизненный срок 5 боевикам РДК за вторжение в Брянскую область

Прокурор от лица государственного обвинения запросил пожизненный срок пятерым боевикам «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), участвовавших во вторжении на территорию Брянской области. Об этом сообщает «Известия».

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде в Москве проходят прения сторон. Дело в отношении основателя РДК Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина, Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова (все они внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассматривается в заочном режиме.

Прокурор считает, что первые десять лет осужденные должны отсидеть в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Он также предложил суду оштрафовать фигурантов дела на 4 миллиона рублей.

Боевики РДК обвиняются по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участии в нем, пропаганде терроризма и разбое.

По данным следствия, члены РДК незаконно пересекли границу России и проникли в два села на территории Брянской области. Там они обстреливали автомобили местных жителей, в результате чего два водителя не выжили, также пострадал ребенок. Кроме того, диверсанты ранили несколько человек, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. По словам прокурора, пострадал один из сотрудников Росгвардии, который занимался разминированием территории.

В России они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.