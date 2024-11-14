Воевавшему на стороне ВСУ российскому актеру запросили в России пожизненный срок

Гособвинение запросило пожизненный срок для актера Канахина за госизмену

Гособвинение запросило пожизненный срок для актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Актера обвиняют в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он находится на территории Украины, его судят заочно.

2 марта 2023 года Канахин вместе с другими диверсантами из числа РДК, в который он вступил после начала СВО, проник в приграничный район Брянской области. В результате их действий пострадал ребенок, а также были лишены жизней два человека. Произошедшее российский президент назвал террористическим актом.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок запросили основателю РДК Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).