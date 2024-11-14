Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 14 ноября 2024Силовые структуры

Воевавшему на стороне ВСУ российскому актеру запросили в России пожизненный срок

Гособвинение запросило пожизненный срок для актера Канахина за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Гособвинение запросило пожизненный срок для актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Актера обвиняют в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он находится на территории Украины, его судят заочно.

2 марта 2023 года Канахин вместе с другими диверсантами из числа РДК, в который он вступил после начала СВО, проник в приграничный район Брянской области. В результате их действий пострадал ребенок, а также были лишены жизней два человека. Произошедшее российский президент назвал террористическим актом.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок запросили основателю РДК Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Пятерым боевикам РДК запросили пожизненный срок за вторжение в Брянскую область
      Последние новости

      «Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

      Ушедшего на СВО главу российского района опознавали в два этапа

      В Швейцарии предложили провести матч со сборной России по футболу

      Туристов обвинили в осквернении могил и игре с костями на кладбище в российском регионе

      Пятерым боевикам РДК запросили пожизненный срок за вторжение в Брянскую область

      ЦБ сообщил о заметном замедлении российской экономики

      Путин увеличил размер единовременной выплаты бойцам СВО с инвалидностью

      Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии России

      Российский депутат избил предпринимателя в центре города

      В Минюсте США оказались ошеломлены идеей Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше