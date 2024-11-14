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11:02, 14 ноября 2024Силовые структуры

Основателю РДК Капустину запросили пожизненный срок

Гособвинение запросило пожизненное заключение основателю РДК Капустину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Гособвинение просит заочно приговорить основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходит в зале 2-го Западного окружного военного суда.

Суд заочно рассматривает уголовное дело в отношении Капустина, еще одного участника РДК Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и троих их сообщников. В зависимости от степени участия каждого они обвиняются по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. Сейчас все они находятся за пределами России.

Как установил суд, вооруженные фигуранты в составе украинской диверсионной группы незаконно пересекли границу России и проникли в два села, расположенных в Брянской области. Там они обстреливали автомобили, принадлежащие местным жителям. В результате два водителя не выжили, также пострадал ребенок. Кроме того, злоумышленники ранили несколько жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. По словам прокурора, также пострадал один из сотрудников Росгвардии, который занимался разминированием территории.

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