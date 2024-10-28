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14:01, 28 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о причастности основателя РДК Капустина к расправе над двумя россиянами

Основатель РДК Капустин причастен к убийству двух жителей Брянской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще четыре человека причастны к расправе над двумя жителями Брянской области. Об этом сообщает ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

По данным агентства, суд заочно рассматривает уголовное дело в отношении обвиняемого, еще одного участника РДК Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще троих сообщников — Александра Галанова, Алексея Оугрцова (также внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов)т Антона Зырянова. В зависимости от степени участия каждого, они обвиняются по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. Сейчас все они находятся за пределами России. Им грозит пожизненные сроки лишения свободы.

Как установил суд, вооруженные оружием и взрывными устройствами, в составе украинской диверсионной группы, фигуранты незаконно пересекли границу России и проникли в два села, расположенных в Брянской области. Там они обстреливали автомобили, принадлежащие местным жителям. В результате два водителя не выжили и пострадал один ребенок. Кроме того, злоумышленники ранили несколько жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, а также заминировали местность вокруг домов. По словам прокурора, также пострадал один из сотрудников Росгвардии, который занимался разминированием территории. Сторона обвинения планирует допросить 91 свидетеля, в том числе, одного секретного.

По информации следствия, в данный момент все фигуранты участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Анна Габай
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