Второе дело основателя РДК Капустина начнут слушать 28 октября

Военный суд начнет слушать второе дело основателя РДК Капустина 28 октября

2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении участников запрещенной в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще четырех человек. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное слушание проведено, рассмотрение дела назначено на 28 октября.

Фигуранты уголовного дела, помимо Капустина, — Кирилл Канахин, Александр Галанов, Алексей Огурцов (все внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов), а также Антон Зырянов. Установлено, что они находятся за пределами России и участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Капустину грозит еще один пожизненный срок. Он обвиняется в незаконном приобретении оружия, организации вооруженной группировки, незаконном пересечении государственной границы России и изготовлении взрывчатых веществ, а также еще по пяти статьям — призывы к осуществлению терроризма, приобретение оружия, теракт, разбой и контрабанда.