Основатель РДК оказался под угрозой еще одного пожизненного срока

Основателю РДК Капустину грозит еще один пожизненный срок по уголовному делу

Во второй западный окружной военный суд в Москве поступили материалы уголовного дела против основателя и главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Утверждается, что по данным материалам Капустину может грозить еще один пожизненный срок. Он обвиняется в незаконном приобретении оружия, организации вооруженной группировки, незаконном пересечении государственной границы России и изготовлении взрывчатых веществ.

Главе РДК вменяют также еще пять статей — призывы к осуществлению терроризма, приобретение оружия, теракт, разбой и контрабанда. Дело было передано судье.

Ранее суд в Москве лишил Капустина прав на квартиру в столице. В материалах дела отмечалось, что он не изъявлял желания вступить в права наследования и никогда не проживал по месту регистрации.