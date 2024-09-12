Главарь РДК лишился квартиры в Москве. Он не занимался похоронами отца и не желал вступать в наследство

Напавшего на Брянскую область главу РДК Капустина лишили квартиры в Москве

Суд в Москве лишил прав на квартиру в столице главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

Как следует из документов, в однокомнатной квартире на востоке Москвы жил отец Капустина с новой супругой, там Капустин был зарегистрирован. Жена выступила истцом после ухода мужа из жизни.

Бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего время постоянно проживает за пределами России суд

Денис Капустин не изъявлял желания вступить в права наследования, никогда не проживал по месту регистрации, а также не участвовал в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг, говорится в материалах дела.

Капустин заочно приговорен к пожизненному заключению

16 ноября Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его обвинили по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Капустину также были предъявлены обвинения по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Создание террористического сообщества») УК РФ.

По данным следствия, Денис Капустин организовал и непосредственно участвовал в нападении, которое 2 марта участники РДК совершили на села в Брянской области. Атака унесла жизни двоих мирных жителей, еще двое были ранены. Кроме того, по данным ФСБ, Капустин организовал покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

В августе 2022 года российские спецслужбы предотвратили еще один теракт, организованный Капустиным. Бандиты из РДК планировали взорвать самодельное взрывное устройство СВУ на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

РДК взял на себя ответственность за нападение на регионы России

«Русский добровольческий корпус» входит в состав диверсионного подразделение «Кракен», сформированного украинской бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и курируется Главным управлением разведки Украины. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен) организация взяла на себя ответственность за нападение на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

В 2023 году Капустин признал, что украинские власти поддерживают бойцов РДК. По его словам, организация может полностью положиться на логистику и инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Капустин уточнил, что речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, а также о логистике в целом, содействии с размещением бойцов и помощи в беспрепятственном пересечении границы.