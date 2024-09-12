Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 12 сентября 2024Россия

Главарь РДК лишился квартиры в Москве. Он не занимался похоронами отца и не желал вступать в наследство

Напавшего на Брянскую область главу РДК Капустина лишили квартиры в Москве

Фото: Thomas Peter / Reuters

Суд в Москве лишил прав на квартиру в столице главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

Как следует из документов, в однокомнатной квартире на востоке Москвы жил отец Капустина с новой супругой, там Капустин был зарегистрирован. Жена выступила истцом после ухода мужа из жизни.

Бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего время постоянно проживает за пределами России

суд

Денис Капустин не изъявлял желания вступить в права наследования, никогда не проживал по месту регистрации, а также не участвовал в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг, говорится в материалах дела.

Капустин заочно приговорен к пожизненному заключению

16 ноября Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его обвинили по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Капустину также были предъявлены обвинения по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Создание террористического сообщества») УК РФ.

Материалы по теме:
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023
«Еду воевать за фашистов» Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
«Еду воевать за фашистов»Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
19 июня 2023

По данным следствия, Денис Капустин организовал и непосредственно участвовал в нападении, которое 2 марта участники РДК совершили на села в Брянской области. Атака унесла жизни двоих мирных жителей, еще двое были ранены. Кроме того, по данным ФСБ, Капустин организовал покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

В августе 2022 года российские спецслужбы предотвратили еще один теракт, организованный Капустиным. Бандиты из РДК планировали взорвать самодельное взрывное устройство СВУ на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

РДК взял на себя ответственность за нападение на регионы России

«Русский добровольческий корпус» входит в состав диверсионного подразделение «Кракен», сформированного украинской бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и курируется Главным управлением разведки Украины. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен) организация взяла на себя ответственность за нападение на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

Материалы по теме:
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России. Что известно о «Национальной республиканской армии»
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России.Что известно о «Национальной республиканской армии»
12 апреля 2023
Атака на брянские села, теракты и амфетамин: что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
Атака на брянские села, теракты и амфетамин:что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
6 марта 2023

В 2023 году Капустин признал, что украинские власти поддерживают бойцов РДК. По его словам, организация может полностью положиться на логистику и инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Капустин уточнил, что речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, а также о логистике в целом, содействии с размещением бойцов и помощи в беспрепятственном пересечении границы.

Настало их время!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Главарь РДК лишился квартиры в Москве. Он не занимался похоронами отца и не желал вступать в наследство

      Никогда не имевшему отношений 70-летнему мужчине подсказали способ завести роман

      Потери ВСУ в приграничном районе Курской области раскрыли

      Переспавшая с 500 мужчинами порномодель пожаловалась на усталость от секса

      В России заметили рост турпотока на необычном направлении

      Apple создаст дешевые очки дополненной реальности

      Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

      Звезда OnlyFans рассказала о неприятном последствии увеличения ягодиц

      Экс-сотрудник СБУ заявил об отстранении Буданова от подготовки атаки на Курскую область

      Российские военные подбили танк Abrams в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше