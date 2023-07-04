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01:37, 4 июля 2023Бывший СССР

Главарь террористического РДК рассказал о поддержке боевиков Киевом

Главарь террористического РДК Капустин рассказал, как Киев поддерживает боевиков

Главарь принимавшей участие в нападениях на территорию России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ) Денис Капустин рассказал, что украинские власти поддерживает боевиков этой группировки. Таким образом он опроверг заявления Киева, который неоднократно опровергал обвинения в сотрудничестве с РДК. Слова Капустина приводит немецкая газета Bild.

Главарь РДК отметил, что его организация может полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии. Он уточнил, что речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, а также о логистике в целом и помощью с проживанием боевиков. Также им оказывается помощь для беспрепятственного пересечения границы.

Террорист заявил, что в конце месяца у боевиков «запланировано что-то крупное». Издание отмечает, что Киев не признает, что поддерживает боевиков.

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    Екатерина Подвигина
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