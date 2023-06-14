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06:40, 14 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о нахождении РДК в составе «Кракена»

Координатор подполья Николаева Лебедев заявил, что РДК входит в подразделение «Кракен»
СюжетМинобороны:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК), бойцы которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав диверсионное подразделение «Кракен», сформированное украинской бригадой «Азов (запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

О том, что РДК находится в составе «Кракена», собеседнику агентства стало известно из агентурных данных и от сторонников из Харьковской области. Они предоставили видеокадры, снятые в начале июня, на которых видна колонна бронемашин с символикой «Кракена» и РДК.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и РДК.

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    Марина Совина
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