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15:59, 22 мая 2023Россия

Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?

Белгородский губернатор Гладков: на территорию Грайворонского округа зашла украинская ДРГ

Фото: Natacha Pisarenko / AP

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в ликвидации проникших на российскую территорию диверсантов участвуют вооруженные силы (ВС) страны, а также Росгвардия и ФСБ. Гладков отметил, что будет сообщать новые данные о происходящем в Грайворонском округе по мере их поступления.

В Кремле назвали целью диверсантов отвлечение внимания от потери Артемовска (Бахмута)

Атаку украинскими диверсантами Белгородской области прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, целью подобных действий является отвлечение внимания от Артемовска (украинское название — Бахмут) и минимизация политического эффекта от потери города Украиной.

Песков добавил, что президенту уже доложили о ситуации в Белгородской области.

По его словам, сейчас ведется работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению. Сил и средств на месте достаточно, подчеркнул представитель Кремля

Бои могут идти в трех населенных пунктах

По предварительной информации, бой с украинской диверсионной группой ведется в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Все три населенных пункта находятся в непосредственной близости от границы и фактически примыкают к городу Грайворон.

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Диверсанты якобы пытаются отступить на территорию Украины. Появилась информация, что идет зачистка разрозненных групп, не успевших пересечь границу.

По одной из версий, целью украинских диверсантов были «фотографии на территории России».

Также появилась информация, что диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол, их удалось окружить.

Ранее ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский округ

Грайворонский округ с утра понедельника, 22 мая, в течение нескольких часов находился под обстрелом ВСУ, сообщал губернатор. Он уточнял, что в селе Антоновка в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) часть ракеты упала в огород частного дома, под минометным обстрелом оказалось село Козинка, где от удара снаряда загорелся частный дом. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, в селе Гора-Подол из-за атаки загорелся склад.

Позже появилась информация о двух пострадавших в результате обстрелов. Глава региона рассказал, что в больнице оказались мужчина и женщина, у которых диагностировали характерные для минно-взрывных ранений травмы. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

Власти заявили об информационной атаке на регион

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о массированной информационной атаке на регион 22 мая.

По его словам, речи об эвакуации жителей Грайворонского и Шебекинского районов не идет. Гладков назвал подобные сообщения информационной атакой, предпринятой с целью посеять панику среди людей.

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Игорь Дмитров
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