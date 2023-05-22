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15:34, 22 мая 2023Россия

Путину доложили о заходе диверсантов в Белгородскую область

Песков заявил, что Путину доложили о заходе украинской ДРГ в Белгородскую область

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, о произошедшем главу государства проинформировали Минобороны России, ФСБ и погранслужба.

Песков также назвал целью диверсии на территории Белгородской области попытку Украины отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, для ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и ФСБ.

До проникновения ДРГ на территорию России Украина в течение нескольких часов обстреливала Грайворонский округ. На фоне обстрелов приграничного округа Гладков заявил о массированной информационной атаке на Белгородскую область. Он опроверг появившиеся данные об эвакуации Грайворонского и Шебекинского районов, подчеркнув, что информационная атака предпринята с целью посеять панику среди людей.

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Анастасия Шейкина
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