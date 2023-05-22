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14:19, 22 мая 2023Россия

Двоих россиян госпитализировали после обстрела стороны Украины

Двоих жителей Белгородской области госпитализировали после обстрела со стороны Украины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мужчину и женщину госпитализировали после обстрела села Глотово Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

У пострадавших диагностированы характерные для минно-взрывных ранений травмы. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести. Им обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В понедельник, 22 мая, украинские войска на протяжении нескольких часов обстреливали Грайворонский округ, на территории которого расположено село Глотово. В небе над округом сработала противовоздушная оборона.

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Алан Босиков
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