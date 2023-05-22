ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область
Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжался несколько часов. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале в понедельник, 22 мая.
«С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей», — написал он 11:38 по московскому времени.
Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), часть сбитой ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего постройка загорелась.
В другом населенном пункте — селе Гора-Подол — загорелся склад сена у местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, добавил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что Украина 21 мая, обстреляла регион 71 раз.