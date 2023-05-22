ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

Губернатор Гладков заявил, что ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский округ

Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжался несколько часов. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале в понедельник, 22 мая.

«С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей», — написал он 11:38 по московскому времени.

Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), часть сбитой ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего постройка загорелась.

В другом населенном пункте — селе Гора-Подол — загорелся склад сена у местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, добавил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что Украина 21 мая, обстреляла регион 71 раз.