Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 22 мая 2023Россия

ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

Губернатор Гладков заявил, что ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский округ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжался несколько часов. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале в понедельник, 22 мая.

«С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей», — написал он 11:38 по московскому времени.

Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), часть сбитой ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего постройка загорелась.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В другом населенном пункте — селе Гора-Подол — загорелся склад сена у местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, добавил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что Украина 21 мая, обстреляла регион 71 раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
Польша отвергла требование Володина о компенсации расходов СССР
Вакцина от туберкулеза оказалась эффективна против болезни Альцгеймера
Настя Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей
Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции
Появились кадры с упавшим в Белгородской области украинским дроном
В Армении заявили о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область
Финский энергогигант разорвал контракт с «Газпром экспортом»
В Госдуме отреагировали на идею введения шестидневной рабочей недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.