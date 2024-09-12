РИА: суд лишил лидера РДК Капустина прав на квартиру в Москве

Суд в Москве лишил прав на квартиру в столице главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как следует из документов, в однокомнатной квартире на востоке Москвы жил отец Капустина с новой супругой, там Капустин был зарегистрирован. Жена выступила истцом после ухода мужа из жизни.

Денис Капустин не изъявлял желания вступить в права наследования, никогда не проживал по месту регистрации, а также не участвовал в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг, говорится в материалах дела.

В апреле лидер РДК Денис Капустин сообщил, что Киев поддерживает деятельность организации. Таким образом он опроверг заявления украинских властей о том, что они не сотрудничают в «Русским добровольческим корпусом».