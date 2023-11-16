Организатор атак на Брянскую область получил пожизненный срок. Что известно о его неонацистском прошлом?

Суд приговорил к пожизненному организатора терактов под Брянском Капустина

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил основателя запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению за организацию нападения на села в Брянской области в марте.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал 39-летнего Капустина — его обвинили по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Кроме того, Капустину были предъявлены обвинения по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Создание террористического сообщества») УК РФ, его объявили в международный розыск. Дело Капустина расследовалось сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

15 марта Росфинмониторинг внес основателя РДК в реестр экстремистов и террористов.

Основатель РДК Капустин организовал атаки на села в Брянской области

По данным следствия, Денис Капустин организовал и непосредственно участвовал в нападении, которое 2 марта участники РДК совершили на села в Брянской области. Атака унесла жизни двоих мирных жителей, еще двое были ранены. Кроме того, по данным ФСБ, Капустин организовал покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

О предотвращении этого преступления в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщали 6 марта. Преступники прикрепили самодельное взрывное устройство (СВУ) к автомобилю Малофеева.

Ранее, в августе 2022 года, российские спецслужбы предотвратили еще один теракт, организованный Капустиным — его планировали совершить при помощи СВУ на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основателем РДК стал выходец из кругов российских неонацистов

Денис Капустин родился в Москве. Его дед Ефим Карпманский, этнический еврей, прошел Великую Отечественную войну. В 2001 году вся семья Капустина переехала в Германию и поселилась в районе Хорвайлер (Кельн). Там Денис в совершенстве овладел немецким языком и нашел друзей в местной банде скинхедов.

Вместе они совершали нападения на мигрантов из Северной Африки и Турции. Параллельно Капустин подружился с футбольными фанатами из Кельна, но несколько лет спустя вернулся на родину и поселился в московском районе Перово. В столице он примкнул к фанатам ЦСКА из группировки «Ярославка».

Его товарищами стали футбольные ультрас, вместе с которыми Капустин участвовал в массовых драках.

Я не люблю футбол, я люблю мордобой. Я не могу назвать ни одного игрока, я не знаю истории клуба, я с трудом нашел стадион. Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен

Из интервью Дениса Капустина сайту украинских ультрас TroubleMakers, 2017 год

В беседе с «Лентой.ру» один из участников фанатской группировки «Ярославка» Сергей (имя изменено) вспоминал, что Капустина все знали как крепкого парня, любившего махать кулаками. В Москве у него не было постоянной работы: он подрабатывал то вышибалой в ресторане, то гардеробщиком, то ночным уборщиком.

Примерно в то же время он начал торговать одеждой бренда Thor Steinar, популярной у неонацистов. Капустин закупал ее по хорошим ценам у знакомых в Германии, а затем реализовывал среди знакомых в России. К 2008 году он скопил 150 тысяч рублей и, заняв дополнительные средства у знакомых, начал собственный бизнес.

Вначале Капустин продавал майки с принтами, стилизованными под скандинавские руны и изображения викингов, а позже запустил собственный бренд White Rex

Его логотипом стало изображение головы викинга в шлеме на фоне коловрата. Постепенно одежда от Капустина стала популярной в ультраправой среде сначала в России, а затем и в Западной Европе.

Немецкий исследователь ультраправых движений Роберт Клаус, говоря о Капустине, называл его нацистом и бизнесменом, отмечая, что тот открыл ИП по 29 видам деятельности, связанным с производством и торговлей одеждой, обувью и аксессуарами.

Денис Капустин устраивал бойцовские турниры с участием Тесака

По мнению Роберта Клауса, Капустин стремился к созданию сети ультраправых активистов по всему миру и через торговлю продукцией своего бренда активно знакомился с американскими и европейскими неонацистами. В частности, он дружил с вице-председателем национал-демократической партии Германии Торстеном Хайзе.

Последний известен организацией ультраправых рок-фестивалей, которые проводятся в день рождения Адольфа Гитлера. Кроме того, Капустин познакомился с основателем американской расистской организации Rise Above Movement Робом Рундо. Еще одной площадкой, где будущий лидер РДК заводил полезные связи, стали бойцовские турниры под брендом White Rex.

На этих турнирах крепли связи между футбольными ультрас и радикальными националистами, одинаково склонными к насилию

Первый турнир под названием «Дух Воина», организованный Капустиным, состоялся в Воронеже в 2011 году. Позже такие мероприятия стали регулярно проводиться и в других городах России.

В одном из них участвовал Максим Марцинкевич по кличке Тесак — главный неонацист России. Часть денег, заработанных на турнирах, шла на поддержку осужденных ультраправых как в России, так и за рубежом.

В последующие годы аналогичные турниры под разными названиями стали проводиться и в европейских городах.

На них Денис Капустин выступал то в качестве спонсора, то в роли почетного гостя. Кульминацией его деятельности в 2017 году стал фестиваль Recht Rock в Темаре (Германия), где россиянин выступил перед шестью тысячами зрителей.

Немецкое издание Spiegel с тревогой отмечало рост популярности турниров и мероприятий правых экстремистов. Журналисты указывали на опасность появления разветвленной международной сети расистов, неонацистов и хулиганов, хорошо подготовленных к уличным боям.

Центральной фигурой этой сети считается Денис Никитин (Капустин), гражданин России, имеющий вид на жительство в Германии, ростом 1,88 метра и весом 106 килограммов — настоящая боевая машина

Из публикации в издании Spiegel, 2017 год

Основатель и лидер РДК Денис Капустин Фото: Wikimedia

Основателю РДК запретили въезд в Евросоюз

В 2014 году «боевая машина» Денис Капустин набрал такой ход, что им заинтересовались западные спецслужбы. Оперативников насторожили обширные международные знакомства россиянина в ультраправых кругах и проводимые им мероприятия.

Цель боев Капустина — подготовка к перевороту в день X Роберт Клаус исследователь ультраправых движений

Кроме того, Капустин все чаще стал переходить от теории уличного боя к практике. В 2014 году хулиганы «Кельна» при его активном участии жестоко избили фанатов немецкого клуба «Шальке». Пострадавшие попали в больницу, полиция возбудила дело. Сам Капустин рассказывал об этом событии как о «лучшей зарубе в жизни».

В 2016 году он собрал российских футбольных фанатов и устроил настоящее побоище в Марселе, где проходил матч чемпионата Европы между Россией и Англией. Капустин с товарищами атаковали английских болельщиков сначала на улице, а затем прорвались к ним на трибуну прямо во время матча.

Английские фанаты пили в городском порту, когда по полицейским частотам передали: к ним двигается большая группа российских фанатов. Фанаты ворвались на площадь, где базировались англичане. Офицер Монфор отметил, что русские действовали организованно и были трезвы. У некоторых фанатов были капы и кастеты с российским флагом. Дальше начался бой, который потом прекратили действия французской полиции Из показаний французских полицейских

В результате тех событий несколько англичан оказались в больнице, одного из них даже пришлось ввести в искусственную кому. Несколько российских болельщиков — товарищи Капустина — позже были задержаны и получили реальные сроки.

Впрочем, самому организатору беспорядков вновь удалось избежать уголовной ответственности — позже он с удовольствием вспоминал о событиях в Марселе.

Мы прилетели в Марсель, выгрузились и попали на все готовое. Конфликты не могли не случиться. Вокруг озверелые англичане. Наша группа оказалась более одиозной, решительной и быстрой

Фрагмент интервью Дениса Капустина

Но те события все же не прошли для него бесследно: в августе 2019 года Капустину запретили въезд на территорию Евросоюза. Как отмечало издание Süddeutsche Zeitung, причиной запрета стало «стремление россиянина нарушить основы свободного демократического строя». Такую формулировку обычно используют в отношении лиц, уже осужденных за преступление, и только в редких случаях — в отношении тех, кого считают потенциально опасными.

Покровителем Дениса Капустина стал глава ГУР Минобороны Украины

К тому времени единственным местом, где Капустину были рады, осталась Украина. Туда он перебрался еще в 2017 году по приглашению Сергея Коротких (Боцмана), ближайшего друга Марцинкевича. На Украине Капустина знали хорошо: в 2014 году он поддержал Майдан, а затем отправлял донаты «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) и батальону «Карпатская сечь».

На Украине Капустин вновь попытался запустить продажу одежды собственного бренда, однако времена популярности White Rex прошли

Кроме того, он организовал около 40 турниров по рукопашному бою, но в 2018 году попался на продаже амфетамина. Не исключено, что именно в этот момент он был завербован спецслужбами Украины, а ближе к 2021 году начал активно работать на них. Покровителем Капустина (а в будущем и всего РДК) стал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов надеялся, что личность известного националиста сможет привлечь на сторону Киева представителей российского ультраправого движения. Впрочем, судя по всему, этот план не работает — штатная численность РДК невелика.

Капустин в интервью не раскрывает число своих бойцов, ссылаясь на секретность. Но один из них — с позывным Кардинал — рассказал немецким СМИ, что РДК по силам выполнять только задачи ротного уровня, а значит, численность его личного состава не превышает 150 человек.