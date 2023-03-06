ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда» Малофеева

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на владельца «Царьграда» Малофеева по указанию СБУ

Начало событий в новости Планировавший покушение на Малофеева был организатором нападения под Брянском

ФСБ предотвратила покушение на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Преступление готовил основатель Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, являющийся гражданином России. Он причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.

Сообщники Капустина по фамилии Кейнер и Ушков из праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» ликвидированы после оказанного ими вооруженного сопротивления.

По факту покушения на Малофеева возбуждено уголовное дело, его фигурантом стал Капустин. Ему вменяются статьи 205 («Теракт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Террористы собирались его устранить по той же схеме, по которой была убита журналистка Дарья Дугина. Под автомобилем Малофеева была найдена бомба.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября.