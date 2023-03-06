Планировавший покушение на Малофеева был организатором нападения под Брянском

ФСБ: планировавший покушение на Малофеева был организатором нападения на села под Брянском

Планировавший покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Денис Капустин был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села под Брянском. Об этом сообщает РИА Новости.

Капустин живет на территории Украины. Он является основателем «Русского добровольческого корпуса». Кроме того, фигурант участвует в боевых действиях против российской армии.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила покушение на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины (СБУ).