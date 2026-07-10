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16:29, 10 июля 2026Экономика

Еще в одном российском регионе ввели ограничения на продажу топлива

Власти Ростовской области ввели ограничения на продажу топлива на АЗС частникам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) частникам. Об этом сообщается на сайте Управления информационной политики (УИП) региона.

С 10 июля бензин можно будет приобрести в объеме не более 30 литров на один легковой автомобиль. Предельная планка для дизельного топлива составила 60 литров, для грузовиков и спецтранспорта — 200 литров, а для пассажирских автобусов, следующих по межрегиональным маршрутам, — 300 литров, уточнили в ведомстве.

Топливные ограничения не затронули сотрудников экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий ОАО «Российские железные дороги», а также пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, констатировали в УИП.

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Ростовская область стала очередным регионом, в котором власти были вынуждены пойти на экстренные меры из-за топливного кризиса. На фоне нехватки бензина в ряде субъектов стали продавать его по новым правилам: в четные даты топливо могут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8; в нечетные дни — автовладельцы с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Такие нововведения, в частности, ввели на АЗС в Псковской и Орловской областях.

На фоне кризиса, вызванного участившимися атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, вице-премьер Александр Новак анонсировал импорт топлива из Белоруссии, Индии и Казахстана. Рассматривается также вариант с закупками бензина из Китая и Турции. Для стабилизации ситуации было решено нарастить внутреннее производство нефтепродуктов более низкого экологического класса, заключил Новак.

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