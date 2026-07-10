Еще в одном российском регионе ввели ограничения на продажу топлива

Власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) частникам. Об этом сообщается на сайте Управления информационной политики (УИП) региона.
С 10 июля бензин можно будет приобрести в объеме не более 30 литров на один легковой автомобиль. Предельная планка для дизельного топлива составила 60 литров, для грузовиков и спецтранспорта — 200 литров, а для пассажирских автобусов, следующих по межрегиональным маршрутам, — 300 литров, уточнили в ведомстве.
Топливные ограничения не затронули сотрудников экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий ОАО «Российские железные дороги», а также пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, констатировали в УИП.
Ростовская область стала очередным регионом, в котором власти были вынуждены пойти на экстренные меры из-за топливного кризиса. На фоне нехватки бензина в ряде субъектов стали продавать его по новым правилам: в четные даты топливо могут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8; в нечетные дни — автовладельцы с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Такие нововведения, в частности, ввели на АЗС в Псковской и Орловской областях.
На фоне кризиса, вызванного участившимися атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, вице-премьер Александр Новак анонсировал импорт топлива из Белоруссии, Индии и Казахстана. Рассматривается также вариант с закупками бензина из Китая и Турции. Для стабилизации ситуации было решено нарастить внутреннее производство нефтепродуктов более низкого экологического класса, заключил Новак.