В еще одном российском регионе введут новую схему продажи топлива

Губернатор Ведерников: В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин

В Псковской области с 10 июля введут отпуск бензина по номерам. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

В соответствии с новым правилом, в четные даты топливо смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни — автовладельцы с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Отмечается, что данная схема не распространяется на транспорт оперативных, аварийных и экстренных служб.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе введут отпуск бензина по номерам машин.

8 июля президент России Владимир Путин сообщил, что текущие трудности с топливом являются временными. На совещании с членами правительства он настоял на том, чтобы быстрее были приняты меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс страны.