Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 29 июня 2026Россия

В российском регионе введут новую схему продажи топлива

Губернатор Клычков: В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

С 4 июля будет реализовано правило, по которому реализация топлива будет осуществляться в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели. «В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее», — объяснил политик. При этом для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки.

Клычков отметил, что в первую очередь ограничения были введены для борьбы с перекупщиками бензина. «Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим», — заверил он.

Ранее 29 июня в Иркутске сотрудники полиции пресекли четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Следствие выяснило, что в трех случаях из четырех спекулянты рассчитывали продать бензин на онлайн-площадках по 250 рублей за литр. К настоящему моменту все подозреваемые по делу задержаны — их арестовали во время контрольной закупки топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попыткам Киева столкнуть НАТО с Россией нашли объяснение

    В России прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Китай выступил с призывом к России и Украине

    Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу

    Пляжи на российском курорте превратились в болото

    Ударные дроны ВСУ убили трех россиян

    Унесенный смерчем пес вернулся к хозяину в Свердловской области

    Ликвидирован командир формирования «Грузинские партизаны» Кукчишвили

    В ООН испугались втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

    В российском регионе введут новую схему продажи топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok