Популярный продукт оказался защитником кишечника от воспаления

Nutrients: Регулярное употребление оливкового масла поддерживает здоровье кишечника

Регулярное употребление оливкового масла, особенно нерафинированного Extra Virgin, может поддерживать здоровье кишечника, уменьшать воспаление и способствовать росту полезных бактерий. К такому выводу пришли ученые из Севильского университета, проанализировавшие десятки исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы обзора выяснили, что наибольшую пользу приносит именно оливковое масло первого холодного отжима. В отличие от рафинированного, оно содержит большое количество полифенолов — биологически активных веществ, которые становятся пищей для полезных кишечных бактерий. В результате увеличивается выработка короткоцепочечных жирных кислот, укрепляется защитный барьер кишечника и снижается активность воспалительных процессов.

Исследования также показали, что оливковое масло способно уменьшать проникновение бактериальных токсинов из кишечника в кровь после еды, снижать некоторые воспалительные маркеры и благоприятно влиять на обмен веществ. В экспериментах на животных оно ослабляло проявления воспалительных заболеваний кишечника, а в исследованиях с участием людей помогало улучшать показатели липидного обмена и снижать окислительный стресс.

При этом ученые подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы говорить о лечебном эффекте. Большинство работ выполнено на животных или представляет собой обзоры уже опубликованных исследований, а результаты зависят от качества масла, особенностей питания и состояния здоровья человека.

Ранее ученые выяснили, что богатый клетчаткой рацион поддерживает здоровье кишечника и усиливает иммунитет.