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17:12, 2 июля 2026Наука и техника

Назван укрепляющий кишечник и иммунитет рацион питания

Nutrients: Богатый клетчаткой рацион поддерживает здоровье кишечника и усиливает иммунитет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pormezz / Reuters

Рацион, богатый клетчаткой и полифенолами, может поддерживать кишечную микробиоту и усиливать иммунную защиту. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте самок крыс в течение девяти недель кормили рационом с добавлением ферментируемой клетчатки — инулина и пектина, а также смеси полифенолов, включая кверцетин, катехин, эпикатехин, нарингенин и гесперидин. Ученые оценивали состояние кишечника, состав микробиоты, уровень короткоцепочечных жирных кислот и показатели иммунитета.

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Оказалось, что такой рацион не влиял на массу тела, показатели крови, уровень липидов и структуру кишечника. При этом у животных выросла концентрация IgG — антител, участвующих в иммунной защите, а также изменился состав кишечных бактерий и увеличилась выработка короткоцепочечных жирных кислот, особенно ацетата и пропионата.

Авторы считают, что растительная пища, богатая клетчаткой и полифенолами, может помогать поддерживать баланс между кишечной микробиотой и иммунной системой. Однако исследование проводилось на крысах и небольшой выборке, поэтому эффект у людей еще предстоит подтвердить.

Ранее стало известно, что антоцианы черники могут усиливать действие полезной кишечной бактерии.

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