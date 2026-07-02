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06:30, 2 июля 2026Наука и техника

Обычная ягода оказалась помощником в оздоровлении кишечника

F&F: Антоцианы черники могут усиливать действие полезной кишечной бактерии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Ученые выяснили, что антоцианы черники могут усиливать действие полезной кишечной бактерии Akkermansia muciniphila. Речь идет о предварительной обработке бактерии соединениями из черники: после этого она эффективнее помогала при метаболическом синдроме. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи обнаружили, что антоцианы стимулируют рост бактерии и меняют ее активность. После такой обработки Akkermansia muciniphila лучше восстанавливала баланс кишечной микрофлоры, снижала воспаление и окислительный стресс, а также помогала нормализовать уровень глюкозы у мышей с метаболическим синдромом, вызванным жирной диетой.

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Анализ показал, что улучшения были связаны сразу с несколькими механизмами. Обработанная антоцианами бактерия активнее меняла состав кишечной микробиоты и подавляла в печени сигнальные пути, связанные с хроническим воспалением.

Авторы отмечают, что работа пока проводилась только на животных, поэтому говорить о таком же эффекте у людей рано. Тем не менее результаты показывают, что сочетание соединений из черники и пробиотиков может стать перспективным способом поддержания здоровья кишечника.

Ранее стало известно, что образующиеся после переваривания граната и ягод вещества укрепляют кишечник.

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