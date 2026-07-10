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16:17, 10 июля 2026Из жизни

Катюше спрогнозировали продление жизни в России

Котков: Панда Катюша может остаться в Московском зоопарке на более долгий срок
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Панда Катюша, родившаяся и живущая в Московском зоопарке, может остаться жить в России на более долгий срок, чем предполагается сейчас, спрогнозировал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Его слова приводит НСН.

Котков считает, что задержаться в России Катюше позволят добрососедские отношения между Китаем и РФ. «У нас сейчас хорошие отношения с Китаем, поэтому, думаю, аренду продлят. Если отношения ухудшаются (яркий пример — Япония), Китай панд отзывает. Я не вижу мотивов, чтобы Китай отзывал панд из России, если они у нас задержатся, я этому не удивлюсь», — сказал он.

Востоковед также указал, что несмотря на дорогую аренду панд (от 500 тысяч долларов до миллиона), прибыль зоопарков покрывает расходы.

Несколькими днями ранее гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что идут постоянные переговоры с Китаем в надежде оставить у себя панду Катюшу. Ее планируют передать в 2027 году, когда ей исполнится четыре года. Родители, Жуи и Диндин, должны вернуться в Китай в 2034 году.

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