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15:22, 10 июля 2026Экономика

Российская нефтяная компания прокомментировала цены на заправках

«Интерфакс»: «Татнефть» сообщила, что держит цены на своих заправках
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ПАО «Татнефть» несмотря на повышенный спрос на топливо удерживает цены на своих АЗС на стабильном уровне, но франчайзи, работающие под брендом этой российской нефтяной компании, устанавливают их, исходя из конъюнктуры и логистики. Комментарий ПАО приводит «Интерфакс».

«Часть станций работает под брендом "Татнефть" на условиях франшизы. Такие АЗС принадлежат самостоятельным хозяйствующим субъектам (...) Компания не определяет их ценовую политику», — подчеркнули в «Татнефти», уточнив, что на фоне сообщений СМИ о повышении цен на работающих под ее брендом заправках, в рабочем порядке обсудит с франчайзи вопросы «социально ответственного ценообразования».

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

Отдельно Новак призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ценами на топливо и выявлять перекупщиков, которые пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и тоже провоцируют локальный дефицит.

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