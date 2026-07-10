Генпрокурор Тибо: Состояние украинского олигарха Ермолаева улучшается

Состояние украинского олигарха Вадима Ермолаева, пережившего покушение в Монако, улучшается. Об этом заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо, передает РИА Новости.

«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен (...) — его состояние улучшается», — отметил он.

При этом Тибо подчеркнул, что состояние Ермолаева не позволяет его опросить и выяснить обстоятельства инцидента. Также уточняется, что ребенок олигарха остается в больнице.

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.