В правительстве пообещали дополнительный завоз топлива в регионы

Вице-премьер России Новак анонсировал дополнительный завоз топлива в регионы

Российское правительство активно работает над тем, чтобы обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы в условиях большого числа ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, на внутреннем рынке достаточно топлива для обеспечения его потребностей. Однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30 процентов, что требует перестройки логистики.

Сам дефицит чиновник связал с атаками беспилотников на предприятия в последние месяцы, из-за чего те вынуждены частично останавливать производство и сокращать переработку. На этом фоне власти работают над усилением защиты НПЗ и обеспечением их загрузки.

Отдельно вице-премьер призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) следить за ценами на топливо и выявлять перекупщиков, которые пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и тоже провоцируют локальный дефицит. Последнее обстоятельство также приводит к дополнительному всплеску спроса.

Ранее сообщалось, что продажи бензина на Петербургской бирже упали до минимума на фоне стремления правительства снизить число посредников при поставках бензина. За неделю объемы торгов по маркам Аи-92 и А-95 сократились почти в два раза.