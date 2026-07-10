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20:34, 10 июля 2026Экономика

Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье

Ученый Степанченко: Существует небольшая вероятность формирования смерчей в Подмосковье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: LifeCollectionPhotography / Shutterstock / Fotodom

Смерчи могут появиться в Подмосковье на фоне действия циклона «Бернадетт», однако вероятность этого невелика, сообщил Telegram-каналу «База» ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степанченко.

Циклон «Бернадетт» уже добрался до центрального региона. В настоящее время в Тульской и Калужской областях действует предупреждение о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По словам Степанченко, в столице в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, ожидается продолжение гроз и сильных ливней, связанных с циклоном, однако в более щадящем виде. «Вероятен локальный град и умеренные шквалы. Завтра наиболее неблагоприятная погода ожидается в центре и на западе Московской области. Послезавтра — на севере области», — сообщил он.

Ранее в соцсетях начали публиковаться фотографии, предположительно, начала формирования смерча в Калужской области.

В ожидании непогоды уровень погодной опасности в Подмосковье был повышен до оранжевого. При этом уровне опасности есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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