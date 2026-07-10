Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье

Ученый Степанченко: Существует небольшая вероятность формирования смерчей в Подмосковье

Смерчи могут появиться в Подмосковье на фоне действия циклона «Бернадетт», однако вероятность этого невелика, сообщил Telegram-каналу «База» ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степанченко.

Циклон «Бернадетт» уже добрался до центрального региона. В настоящее время в Тульской и Калужской областях действует предупреждение о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По словам Степанченко, в столице в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, ожидается продолжение гроз и сильных ливней, связанных с циклоном, однако в более щадящем виде. «Вероятен локальный град и умеренные шквалы. Завтра наиболее неблагоприятная погода ожидается в центре и на западе Московской области. Послезавтра — на севере области», — сообщил он.

Ранее в соцсетях начали публиковаться фотографии, предположительно, начала формирования смерча в Калужской области.

В ожидании непогоды уровень погодной опасности в Подмосковье был повышен до оранжевого. При этом уровне опасности есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.