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19:41, 10 июля 2026Экономика

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе уровень погодной опасности повышен до оранжевого
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ожидании сильных ливней и шквалистого ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Проливные дожди с грозой местами пройдут в Подмосковье и будут длиться до полуночи. Ожидается град и шквалы ветра до 25 метров в секунду. Как подчеркивают синоптики, оранжевый уровень погодной опасности подразумевает опасные метеоусловия, которые способны привести к стихийным бедствиям и ущербу.

В четверг, 9 июля, на протяжении суток действовал желтый уровень погодной опасности. Сообщалось, что надвигающийся с юга активный циклон может пролить на Московский регион до 8-11 литров дождевой воды на квадратный метр. Помимо этого, уточнялось, что градины могут достигать в диаметре двух сантиметров. Прежде метеорологи допускали в столичном регионе и образование смерчей, однако позднее такой прогноз опровергли.

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