Обрушение смерча на Москву опровергли

Синоптик Голубев: Урозы смерча в Москве 10 июля нет

В пятницу, 10 июля, в Москве ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, но угрозы смерча нет. Обрушение вихря на столицу опроверг начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, его слова приводит РИА Новости.

«Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет», — подчеркнул синоптик.

Голубев пояснил, что для смерча необходима сильная непогода, а 10 июля существенные осадки не прогнозируются. Метеоролог добавил, что такие явления как смерчи, град и туман невозможно предсказать за сутки — не известно, где именно и с какой силой пройдут эти явления.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что 10 июля на Москву может обрушиться смерч. В целом финал рабочей недели будет дождливым — на столицу прольется до 8–11 литров осадков на один квадратный метр.