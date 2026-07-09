Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 9 июля 2026Экономика

Смерч обрушится на Москву

Синоптик Тишковец: 10 июля на Москву может обрушиться смерч
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В пятницу, 10 июля, на Москву может обрушиться смерч. Об опасном явлении предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что финал рабочей недели будет дождливым. «На столицу прольется еще до 8–11 литров небесной воды на один квадратный метр, грозы, местами град диаметром до двух сантиметров, есть вероятность появления смерча», — пояснил Тишковец.

Причиной такой погоды будет холодный фронт, который разделит Московскую область на разные воздушные массы. Утром в пятницу ожидается от плюс 14 до плюс 17 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов. На западе Подмосковья столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов, а на востоке области — плюс 26-31 градус.

«Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля», — заключил метеороолог.

Ранее жителей столицы предупредили, что надвигающаяся непогода может привести к материальному ущербу и травмам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смерч обрушится на Москву

    В Калининградской области нашли клад со средневековыми дирхамами

    Женщина обняла дочь и обнаружила у нее опасное заболевание

    Дедуктивный метод помог полицейским расследовать драму в кафе на российском курорте

    В России признали обнуление «сакральности ядерного меча»

    Замгубернатора российского региона пострадал в ДТП

    Группа «Звери» объявила о творческом перерыве

    Названы сроки получения Германией разрешения на покупку Tomahawk

    Вероятность смерчей в Москве оценили

    Россиянам рассказали об изменившихся правилах оформления пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok