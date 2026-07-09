Смерч обрушится на Москву

Синоптик Тишковец: 10 июля на Москву может обрушиться смерч

В пятницу, 10 июля, на Москву может обрушиться смерч. Об опасном явлении предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что финал рабочей недели будет дождливым. «На столицу прольется еще до 8–11 литров небесной воды на один квадратный метр, грозы, местами град диаметром до двух сантиметров, есть вероятность появления смерча», — пояснил Тишковец.

Причиной такой погоды будет холодный фронт, который разделит Московскую область на разные воздушные массы. Утром в пятницу ожидается от плюс 14 до плюс 17 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов. На западе Подмосковья столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов, а на востоке области — плюс 26-31 градус.

«Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля», — заключил метеороолог.

Ранее жителей столицы предупредили, что надвигающаяся непогода может привести к материальному ущербу и травмам.

