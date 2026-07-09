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15:09, 9 июля 2026Экономика

Москвичам назвали последствия непогоды

МЧС: Надвигающаяся непогода может привести к материальному ущербу и травмам
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве ожидается непогода с дождем, грозой, градом и шквалистым ветром. О последствиях вызванного активным циклоном явления этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

По словам специалистов, возможны повреждения линий электропередачи, деревьев, рекламных конструкций, кровель и остекления зданий, а также подтопления отдельных территорий и дорог. Не исключены пробки на дорогах, повреждение транспорта. Непогода может привести к травмам и материальному ущербу.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Москвичам посоветовали не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

Ранее в МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромет сообщили, что ненастье ожидается 3 часов утро до 9 вечера пятницы, 10 июля. В связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза. С 12 до 9 часов вечера в отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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