Москвичей предупредили о ливне и граде

МЧС: 10 июля в Москве ожидается гроза, ливень и град

Конец рабочей недели обрушит на москвичей ливни и град. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 июля, мегаполис будет находиться под воздействием активного циклона, надвигающегося с юга. Мощный вихрь принесет с собой осадки: в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. В период с полудня до девяти часов вечера в отдельных районах столицы прольется ливень, возможен град, предупреждают в МЧС. Шквалы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

За сутки в Москве выпадет по 8-11 литров дождевой воды на квадратный метр, а градины могут достигать в диаметре двух сантиметров. Некоторые метеорологи не исключают во второй половине дня и смерчи.

Обещанный Telegram-каналом Mash «мегациклон» пока не подтверждается. Как уверяет главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, экстремальных ливней на этих выходных в столице не будет. Дожди действительно могут стать интенсивнее, но в категорию «сильных» не перейдут.