На Москву обрушится «Гайдар»

Синоптик Тишковец: На Москву обрушится мегациклон «Гайдар»

Мегациклон «Гайдар» обрушится на Москву в выходные, 11 и 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Формирование суперциклонов в европейской части России — очень редкое явление, называемое также эффектом Фудзивары. В циклон «Гайдар» превратятся при слиянии циклоны «Бернадетт» и «Каспиец». В дневное время температура воздуха в столице составит плюс 20-25 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в выходные в столице может выпасть до 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров воды на квадратный метр площади. Специалист призвал москвичей не ждать комфортной летней погоды.