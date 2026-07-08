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13:22, 8 июля 2026Экономика

На Москву обрушится «Гайдар»

Синоптик Тишковец: На Москву обрушится мегациклон «Гайдар»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мегациклон «Гайдар» обрушится на Москву в выходные, 11 и 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Формирование суперциклонов в европейской части России — очень редкое явление, называемое также эффектом Фудзивары. В циклон «Гайдар» превратятся при слиянии циклоны «Бернадетт» и «Каспиец». В дневное время температура воздуха в столице составит плюс 20-25 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в выходные в столице может выпасть до 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров воды на квадратный метр площади. Специалист призвал москвичей не ждать комфортной летней погоды.

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