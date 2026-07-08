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11:38, 8 июля 2026Экономика

Москвичей призвали не рассчитывать на комфортное лето

Синоптик Тишковец: Москвичам пока не стоит рассчитывать на комфортное лето
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москвичам пока не стоит рассчитывать на комфортное лето, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве сохраняется влияние североатлантического циклона. В течение дня ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 19-22 градуса, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В столице идут «огуречные» дожди. Во вторник, 7 июля, на метеостанциях ВДНХ и МГУ выпало по три литра осадков на квадратный метр, на Балчуге — два, в Бутово — четыре, а больше всего в Тушино — пять литров. В Подмосковье самым дождливым местом стала Коломна, где за сутки выпало девять литров дождя на квадратный метр.

Ливни и грозы сохранятся в четверг и пятницу, 9 и 10 июля. В дневное время температура в конце рабочей недели будет держаться в пределах плюс 18-23 градусов, в выходные, 11 и 12 июля, повысится до плюс 20-25 градусов.

В выходные ожидаются аномальные ливни, вызванные встречей над столичным регионом двух циклонов. За два дня может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.

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