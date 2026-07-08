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09:04, 8 июля 2026Экономика

Москвичам назвали время прихода аномальных ливней

Синоптик Тишковец: В выходные на столицу обрушится 67 литров воды на метр
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В выходные, 11-12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, выпадет до 67 литров воды на квадратный метр площади. Тишковец объяснил, что погода будет обусловлена эффектом Фудзивары, когда центры двух расположенных близко циклонов начинают вращаться вокруг общей точки, а сами циклоны могут изменять траектории или сливаться в один вихрь.

Тишковец также рассказал, что дожди продолжатся шесть суток и прекратятся ко вторнику, 14 июля.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в среду, 8 июля, столицу накроет новый циклон, выходящий с запада в районы Прибалтики. Циклон вызовет кратковременные дожди и станет причиной нежаркой погоды.

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