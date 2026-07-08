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08:39, 8 июля 2026Экономика

Москву накроет новым вихрем

Синоптик Леус: Столицу накроет новый циклон и принесет дождь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В среду, 8 июля, столицу накроет новый циклон. Он принесет дожди и нежаркую погоду, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия в Москве сформирует следующий воздушный вихрь, выходящий с запада в районы Прибалтики. Он накроет регион своим теплым сектором и станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, вызовет кратковременные дожди. Температурные показатели днем поднимутся только чуть выше 20-градусной отметки, сообщил синоптик.

Температура воздуха в столице ожидается на уровне плюс 20-22 градусов, по области столбики термометров будут подниматься до плюс 18-23 градусов. Ветер ожидается южный и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, 9 июля, ожидаются кратковременные дожди, ночью температура составит плюс 15-17 градусов, днем плюс 19-21 градус.

Ранее о снеге предупредили жителей Норильска, Таймыра, Ямало-Ненецкого автономного округа и некоторых районов Якутии.

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