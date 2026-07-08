Россиян предупредили о снеге в июле

Синоптик Макарова допустила выпадение снега в некоторых российских регионах на неделе

На этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и некоторых районах Якутии, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу», — отметила синоптик, добавив, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Сезон дождей» продлится в столичном регионе еще 12-13 дней. С середины нынешней недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики.