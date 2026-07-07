Москвичам назвали срок завершения сезона дождей

Синоптик Леус: Дожди продлятся в столичном регионе 12-13 дней

«Сезон дождей» продлится в столичном регионе еще 12-13 дней, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик указал, что в июне в столице осадков выпало меньше нормы. «Видимо, второй месяц лета решил поработать и за себя, и за "того парня" — с начала месяца сегодня уже третий день с дождями, а по прогнозу осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12-13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно», — сообщил специалист.

С середины нынешней недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Ожидаются кратковременные дожди и дневная температура, не превышающая отметку в 22 градуса Цельсия.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что жара вернется в Москву в пятницу, 10 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов Цельсия.