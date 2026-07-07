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16:31, 7 июля 2026Экономика

Москвичам назвали дату возвращения жары

Синоптик Позднякова: Жара в Москву вернется 10 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Жаркая погода вернется в Москву в пятницу, 10 июля. Такую дату назвала жителям столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — уточнила синоптик.

По словам Поздняковой, воздух в этот день прогреется до плюс 25-27 градусов Цельсия — это вполне можно считать жаркой погодой.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей столицы, что осадки в ближайшую неделю будут идти ежедневно. Однако дожди окажутся кратковременными и локальными. По предварительным расчетам, за неделю может выпасть около 80 процентов месячной нормы осадков — это характерно для летнего периода и не считается аномалией, подчеркнул метеоролог.

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